Энергетика
Новые ИзвестияБелоруссия начала покупать норвежскую нефть вместо российской
Напомним, что 31 декабря 2019 года страны все-таки договорились о ценах на нефть, поставляемую Россией в Белоруссию. Но в тот же день Лукашенко поручил приступить к альтернативным поставкам сырья из стран Балтии и по реверсу через трубопровод "Дружба".
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Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
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