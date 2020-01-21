Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияБелоруссия начала покупать норвежскую нефть вместо российской

Напомним, что 31 декабря 2019 года страны все-таки договорились о ценах на нефть, поставляемую Россией в Белоруссию. Но в тот же день Лукашенко поручил приступить к альтернативным поставкам сырья из стран Балтии и по реверсу через трубопровод "Дружба".
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Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?

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Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

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Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02
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Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия вчера в 03:13
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Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

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В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
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Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали сегодня соглашение об условиях Brexit.
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В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru вчера в 00:25
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
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Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
Происшествия

Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав

Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.
REGNUM 02:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 22 января в 00:14
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Армия и оружие

Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США

Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
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В России могут отменить понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
9111.ru вчера в 02:19
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Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей

В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
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В Пензе на уроке скончался школьник

СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
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Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
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Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили

Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
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Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru вчера в 08:24
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Армия и оружие

В России разработали новый вертолёт для спецназа

Холдинг «Вертолёты России» разработал новую версию вертолёта специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
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Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
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Новый Cadillac Escalade показали на тизере

Информация о Cadillac Escalade 2021 года просачивалась к нам через самого производителя и через шпионские фотографии.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Автомобилист, выехавший на тротуар на северо-востоке Санкт-Петербурга, стал, по предварительным данным, причиной дорожного конфликта с участием 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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