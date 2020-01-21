Напомним, что 31 декабря 2019 года страны все-таки договорились о ценах на нефть, поставляемую Россией в Белоруссию. Но в тот же день Лукашенко поручил приступить к альтернативным поставкам сырья из стран Балтии и по реверсу через трубопровод "Дружба".

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

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