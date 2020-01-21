Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияБелоруссия начала покупать норвежскую нефть вместо российской

Напомним, что 31 декабря 2019 года страны все-таки договорились о ценах на нефть, поставляемую Россией в Белоруссию. Но в тот же день Лукашенко поручил приступить к альтернативным поставкам сырья из стран Балтии и по реверсу через трубопровод "Дружба".
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Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

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ТАСС20 января в 23:02
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