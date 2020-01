Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR) — совместное предприятие Buena Vista International, Inc. (BVI), «дочки» Walt Disney Studios, и Sony Pictures Releasing International прекращает существование после 13 лет работы.

Как сообщает издание Comic Book, речь идет о фильме в жанре "аниме" под названием "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf.").