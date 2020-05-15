Политика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Владимира Макея. По его словам, стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля государственного секретаря США Майкла Помпео.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
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