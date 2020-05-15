Политика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Владимира Макея. По его словам, стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля государственного секретаря США Майкла Помпео.
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Белоруссия начала покупать нефть в США

Lenta.ru09:44

В Минске рассматривают сотрудничество с США по нефти как элемент энергобезопасности

ТАСС09:18

США начали поставлять нефть Белоруссии

РИА Новости08:54

Белоруссия начала поставки нефти из США

Московский Комсомолец08:32

Белоруссия начала получать нефть из США

Газета.Ru08:31

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

RT на русском08:28

США начали поставку нефти в Белоруссию

Эхо Москвы09:33
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Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

КП - Беларусь08:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Общество

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Происшествия

В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области

Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больнице Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Происшествия

«Заминированные» в России самолеты штатно приземлились

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву.
ТАСС 12:37
Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
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Общество

Алиханов: мы «в середняках» по заболеваемости коронавирусом

Новый Калининград Калининградская область находится "в середняках" по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 12:40
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Культура

На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт

Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря", сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.
РИА Новости 12:42
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Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 07:52
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Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Происшествия

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
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Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

РИА Новости 03:22
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Общество

На Ставрополье продлят режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
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Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19

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