Общество
Газета.RuБелоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
Белоруссия начала ремонт двух участков магистрального нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина. Ремонт является плановым, он не окажет влияния на общий транзит российской нефти, отметил Демин.
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с чего всё началось
В Белоруссии начался ремонт двух участков магистрального нефтепровода «Дружба», по которому ведутся поставки российской нефти в Европу, говорится в сообщении АО «Гомельтранснефть Дружба».Lenta.ru10:36
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