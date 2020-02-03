с чего всё началось

Белоруссия начала ремонт двух участков магистрального нефтепровода "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина. Ремонт является плановым, он не окажет влияния на общий транзит российской нефти, отметил Демин.

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