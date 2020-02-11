Общество
РИА НовостиМинск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
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Политика
Венесуэла подаст международный иск против США из-за санкций
Венесуэла намерена подать международный иск против правительства США за ущерб местным компаниям, нанесенный санкциями, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Культура
Эминем неожиданно выступил на церемонии «Оскар»
Американский репер Эминем неожиданно для публики выступил на церемонии награждения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Авто
Госномера расширяют модельный ряд
Документ подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения МВД России и вводит, в частности, новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180х105 мм).
Общество
Российская телеведущая расхохоталась из-за новости о повышении льгот
Ведущая «Вестей» на телеканале «ГТРК-Камчатка» читала новость о повышении с 1 февраля на 3% социальных выплат федеральным льготникам (ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми) и не смогла сдержать смех.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Армия и оружие
Система С-500 сможет перехватывать цели в верхних слоях атмосферы
Генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов в интервью Аркадию Мамонтову сообщил о способности перспективной зенитной ракетной системы С-500 перехватывать цели за сотни километров от Земли.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II расстался с женой
Королева Великобритании Елизавета II расстроилась, узнав о том, что супруга её любимого внука Питера Филлипса Отем Келли приняла решение о разводе после 12 лет брака.
Общество
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности ищут замену китайским компаниям в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Футбол
Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в «Монако»
Школа в Калтане (Кемеровская область) не получила средства за трансфер нападающего Александра Головина в «Монако» из ЦСКА.Как сообщает источник, школа, которая воспитала игрока, а также его тренер, могут рассчитывать на 5 процентов от суммы перехода.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Общество
Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров
Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров: теперь по понедельникам ровно в 9 утра они должны присутстовать на общем совещании.
Культура
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Политика
Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Футбол
На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков
Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».