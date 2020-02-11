Общество

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Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
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Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

РИА Новости02:43

Минск ведет забор технологической нефти из «Дружбы»

ТАСС02:29

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

РБК02:36

Белоруссия начала брать технологическую нефть из «Дружбы» для белорусских НПЗ

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Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы»

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