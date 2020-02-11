Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".

Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

Культура Эминем неожиданно выступил на церемонии «Оскар» Американский репер Эминем неожиданно для публики выступил на церемонии награждения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе.

Авто Госномера расширяют модельный ряд Документ подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения МВД России и вводит, в частности, новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180х105 мм).

Общество Российская телеведущая расхохоталась из-за новости о повышении льгот Ведущая «Вестей» на телеканале «ГТРК-Камчатка» читала новость о повышении с 1 февраля на 3% социальных выплат федеральным льготникам (ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми) и не смогла сдержать смех.

Происшествия В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Экономика Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II расстался с женой Королева Великобритании Елизавета II расстроилась, узнав о том, что супруга её любимого внука Питера Филлипса Отем Келли приняла решение о разводе после 12 лет брака.

Общество Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.

Футбол Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в «Монако» Школа в Калтане (Кемеровская область) не получила средства за трансфер нападающего Александра Головина в «Монако» из ЦСКА.Как сообщает источник, школа, которая воспитала игрока, а также его тренер, могут рассчитывать на 5 процентов от суммы перехода.

Общество «Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

Общество Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров Премьер Михаил Мишустин ввел новую обязанность для вице-премьеров: теперь по понедельникам ровно в 9 утра они должны присутстовать на общем совещании.

Культура «Оскар» обновил антирекорд по просмотрам Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Политика Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.

Политика Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.