Общество
РБКБелоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
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Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Энергетика
В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Авто
Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж
Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
«Яндекс.Лавка» начала работать в Санкт-Петербурге
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начал работать в Санкт-Петербурге с 10 февраля.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Политика
Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
Политика
Клишас опроверг слухи о вопросе обнуления президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ не обсуждает тему обнуления сроков президента.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Tesla запатентовала новое рулевое колесо
В базе Патентного ведомства США появился документ, в котором описано новое рулевое колесо для будущих моделей Tesla.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию во время премьеры фильма «Лед-2»
Народная артистка РФ Алла Пугачева пришла в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лед-2», однако во время показа фильма произошло короткое замыкание и посетителей пришлось эвакуировать из зала, Пугачева прокомментировала случившееся ЧП.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Армия и оружие
Амурская цитадель командиров отмечает юбилей
ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.