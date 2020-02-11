Общество
REGNUMБелоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом 11 февраля сообщили в «Балнефтехиме».
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Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Политика
Парламент Северной Македонии одобрил вступление в НАТО
Парламент Северной Македонии во вторник ратифицировал договор о вступлении в НАТО.
Футбол
Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах
Российские инспекторы Национального центра по уменьшению ядерной опасности выедут на военный объект в Нидерландах.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали шесть человек
В результате пострадали шесть человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управление МВД по региону.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Кино
Южнокорейский фильм «Паразиты» забрал четыре «Оскара»
Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо объявлен лучшим режиссером, эта же работа победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и получила приз за оригинальный сценарий.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Экономика
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Спорт
Valve выпустила саундтрек Dota 2 в Steam
Здоровье
Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок
Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тысяч человек.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Армия и оружие