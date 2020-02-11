Общество
REGNUMБелоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом 11 февраля сообщили в «Балнефтехиме».
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Экономика
Индексы Уолл-стрит завершают торги разнонаправленно
Основные индексы Уолл-стрит завершают торги 11 февраля разнонаправленно — Dow Jones к концу дня переместился в «красную зону», Nasdaq и S&P в плюсе.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
ВОЗ допускает более стремительное распространение коронавируса в мире
Новый Калининград Всемирная организация здравоохранения предупредила, что китайский коронавирус может распространяться более стремительно, чем предполагалось.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»
Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Футбол
Роналдо не хотел уходить из «Барселоны»
Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что в 1997 году не хотел уходить в "Интер".
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Политика
Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
Экс-президенты Росси смогут пожизненно входить в Совет Федерации.
Экономика
Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян
С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала
Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Кино
Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных
Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм
Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Происшествия
Полуголую девушку выгуливал на поводке парень в ТЦ Нижнего Новгорода
Жители Нижнего Новгорода обсуждают в социальных сетях видеозапись, на которой молодой человек по территории торгового центра выгуливает на поводке полуголую девушку Героиня ролика охотно позировала на камеры мобильного телефона случайных прохожих и даже садилась на шпагат.
Технологии
В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
Ученые из Гонконгского политехнического университета разработали систему, которая позволяет за час диагностировать до 40 видов бактерий и вирусов, связанных с респираторными заболеваниями, в том числе новый вид коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.