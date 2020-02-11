Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом 11 февраля сообщили в «Балнефтехиме».

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

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