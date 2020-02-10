Энергетика

РосбалтРосбалтБелоруссия начинает покупать российскую нефть по-новому

В Минске заявили, что отныне нефть из РФ будет поступать в страну по ценам мирового рынка. До 2020 года Беларусь покупала у соседей нефть со скидкой в 20%. Как сегодня пояснил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, это условия новой белорусско-российской договоренности.
Читать в источнике
Комментировать727
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС09 февраля в 07:09

Подробнее о событии

По какой цене Белоруссия будет покупать нефть в России

Rambler News Serviceвчера в 03:33

Лукашенко показал себя типичным спекулянтом: эксперт о «моменте истины»

REGNUMвчера в 02:48

Белоруссия намерена закупать у РФ нефть по мировым ценам

РЕН ТВ09 февраля в 19:09

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости09 февраля в 08:43

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК09 февраля в 07:57

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС09 февраля в 07:45

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском09 февраля в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусьвчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Футбол

Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован

Чемпиона СССР в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали.
РБК 10:23
Общество

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru вчера в 12:22
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
RT на русском 07:41
Авто

Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Shraibikus News 06:55
Спорт

Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
RT на русском 08:44
Шоу-бизнес

Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой

Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Ореанда-Новости 09:50
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Экономика

Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Российская газета 10:34
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Технологии

Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Игромания.ру вчера в 14:00
Общество

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»

Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:42
Культура

Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

ToDay News Ufa 04:40
Экономика

Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам

«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
URA.Ru 00:17
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости вчера в 13:22
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Политика

Аббас назвал условия для переговоров с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Московский Комсомолец 11:16
Экономика

В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Известия 05:41
Политика

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
РБК 09:24
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Super.ru 08:42
Футбол

Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов страны

Воронежская область попала в рейтинг самых футбольных регионов России по версии РБК и Sport Connect.
Воронежский городской портал 07:42
Политика

Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции

КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Коммерсантъ 07:58
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное