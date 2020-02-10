Энергетика
РосбалтБелоруссия начинает покупать российскую нефть по-новому
В Минске заявили, что отныне нефть из РФ будет поступать в страну по ценам мирового рынка. До 2020 года Беларусь покупала у соседей нефть со скидкой в 20%. Как сегодня пояснил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, это условия новой белорусско-российской договоренности.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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