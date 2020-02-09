с чего всё началось

По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне. Причем страна будет закупать российскую нефть по мировым ценам.

Политика Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию 67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".

Политика Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.

Политика Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.

Спорт Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на «Ски Тур» Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Общество В столице появятся магазины датского конкурента IKEA Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.

Культура Скончался композитор Сергей Слонимский Народный артист России, советский и российский композитор, музыковед и педагог Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет.

Здоровье Инкубационный период коронавируса оказался больше ожидаемого «Ретроспективное исследование 1099 случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в 31 провинциях и муниципалитетах КНР выявило, что инкубационный период при инфицировании в среднем составляет три дня, наиболее длительный случай – 24 дня», - пишет Sina.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.

Общество ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.