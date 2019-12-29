Политика
РБКВ Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко
Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.
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Выпуск четырех моделей Chevrolet стартовал в Узбекистане
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Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
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Эдуард Суровый мог «потеснить» группу ABBA на Евровидении-1974
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В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.
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Александр Емельяненко прокомментировал победу брата
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.
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