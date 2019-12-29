Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.

В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

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