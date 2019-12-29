Политика

РБКРБКВ Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.
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В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

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Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
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СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
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Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
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В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

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«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 10:46
Происшествия

Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков

Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Общество

Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ETV+.
URA.Ru вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
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Выпуск четырех моделей Chevrolet стартовал в Узбекистане

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Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн

Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
RuNews24.ru вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
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Экономика

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Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
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Космос

Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе

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Биатлон

Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
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«Салават Юлаев» уступил в первом матче Кубка Шпенглера

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Культура

Кристина Асмус примерила роль школьницы в новом клипе Егора Крида

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в новом клипе певца Егора Крида.
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Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Газета Metro вчера в 09:52
Культура

Сами Юсуф посвятил азербайджанцам песню - видео

Всемирно известный британский исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсуф презентовал композицию "Азербайджан", которую преподнес в качестве подарка азербайджанскому народу ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, сообщает Sputnik Азербайджан.
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Количество случаев заболевания корью в Якутии увеличилось до 51

Количество случаев заболевания корью в Якутии увеличилось до 51, при этом 36 человек уже выздоровели.
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Культура

Эдуард Суровый мог «потеснить» группу ABBA на Евровидении-1974

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«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.
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Александр Емельяненко прокомментировал победу брата

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.
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В горах на севере Свердловской области ведутся поиски двух туристов

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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

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