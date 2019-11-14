Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
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Минск считает необходимыми изменения в договор с РФ взаимных усилиях по охране границы

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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

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