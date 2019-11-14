Политика
РИА НовостиБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
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Белоруссия инициирует изменение договора с Россией об усилиях в охране границы
Парламентская газета04:43
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия
Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел разрешения
Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.
ТАСС 04:37
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
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В Коми больше 33,5 тысяч человек болеют сахарным диабетом.
АиФ Коми 01:09
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о Геноциде армян
Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.
Rusarminfo.ru 01:18
Политика
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин
Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Шоу-бизнес
Ургант сравнил брак Рудковской и Плющенко с каторгой
Ургант в своем стиле прокомментировал инцидент, сравнив внешний вид экс-фигуриста с человеком, отбывающим наказание.
Слово и Дело вчера в 13:44
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Игры
Rockstar извинилась за неудачный запуск Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar опубликовала пост, в котором компания принесла свои извинения за многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться игрокам на релизе ПК-версии Red Dead Redemption 2. По словам разработчиков, они постарались как можно быстрее разрешить все проблемы, но некоторые геймеры все ещё не могут играть в RDR 2 - к счастью, теперь это касается лишь небольшой группы игроков.
Gmbox.ru 02:10
Общество
В Роструде рассказали о новом виде мошенничества
В России появился новый вид телефонного мошенничества.
Российская газета 03:23
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Технологии
Создан онлайн-сервис для диагностики степени изношенности тела
Фолловеры могут пройти диагностику степени изношенности тела и узнать свой биологический возраст.
Актуальные Новости 02:14
Наука
Надувной пояс позволил управлять движением человека на гироскутере
Японские инженеры научились управлять движениями человека на гироскутере с помощью планшета и пояса с надувными вставками.
N+1 12 ноября в 11:29
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Мир новостей 01:21
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Гаджеты
Безопасный браузер Brave добрался до релиза
Команда разработчиков выпустила первую версию браузера Brave, который позиционируется в качестве защищённого и лишённого рекламы веб-просмотрщика.
Игромания.ру 04:32
Культура
Сериал «Друзья» получит продолжение
Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Экспресс газета вчера в 11:49
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Кино
Режиссер «Джокера» рассказал, каким будет сиквел
Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик.
РИА Новости 04:14
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
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Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 05:49