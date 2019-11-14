Политика
RT на русскомБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется
Президент России Владимир Путин считает, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Общество
Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Политика
Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
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Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые с 2011 года обыграл ЦСКА в Москве в матче КХЛ
"Салават" проиграл ЦСКА предыдущие восемь матчей в Москве, предыдущая гостевая победа уфимского клуба датирована 20 февраля 2011 года (5:1). Форвард "Салавата" Дмитрий Кугрышев набрал очки в шестой игре подряд.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Армия и оружие
Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Футбол
Кикнадзе назвал братьев Миранчук бесценными для «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.