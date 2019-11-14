Политика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.
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Минск предложит России изменить договор об охране границы

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Белоруссия заявила о намерении изменить договор с Россией по охране границы

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РБК06:32

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Телеканал 360°07:22

Эксперт объяснил дополнительный контроль на российско-белорусской границе

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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

RT на русском04:15

Белоруссия считает необходимым изменить договор с Россией об охране границы

ТАСС04:15
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Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь

КП - Беларусь04:07
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Политика

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Политика

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