Политика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Белоруссия решила изменить договор об усилиях по охране границы с РФ

Московский Комсомолец05:05

Минск предложит России изменить договор об охране границы

Интерфакс05:37

Белоруссия считает, что пришло время пересмотреть договор о совместной охране границы с Россией

Эхо Москвы06:30

Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ

РБК06:32

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

РИА Новости04:25

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

RT на русском04:15

Белоруссия считает необходимым изменить договор с Россией об охране границы

ТАСС04:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:42, Ашберн

Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь

КП - Беларусь04:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия

Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

REGNUM вчера в 22:36
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Политика

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
РИА Новости 04:30
Здоровье

Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания

Причина смерти установлена — отравление газом.
МедиаКорСеть 03:02
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Общество

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Финансы

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС 06:11
Политика

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество

Банк России назвал рассылку кредитных карт по почте небезопасной

Банк России назвал рассылку кредитных карт по почте неприемлемой и недопустимой.
TatCenter 00:24
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 12 ноября в 20:16
Политика

Асад заявил, что США воруют нефть Сирии

Президент Сирии Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.
РИА Новости 06:07
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Наука

В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами

Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Российская газета вчера в 08:08
Политика

Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
ТАСС 12 ноября в 11:15
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Газета.Ru 06:33
Теннис

Кафельников не смог объяснить поражение Медведева от Надаля

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не смог объяснить случившееся в третьем сете матча Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.
Спорт-Экспресс вчера в 12:37
Происшествия

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
RT на русском 06:15
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Космос

Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног

Naked Science 12 ноября в 05:45
Политика

Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»

Президент Сирии Башар Асад в интервью для РИА Новости и телеканала "Россия 24" провел параллель между гибелью основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье и ликвидацией главаря "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади.
РИА Новости 06:25
Происшествия

В Винницкой области произошел пожар на военном складе

Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Общество

Российские полицейские приняли число 55 за свастику

Lenta.ru 05:47
Происшествия

Появилось видео спасения кота на пожаре в Морозовских казармах Твери

Афанасий-бизнес вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное