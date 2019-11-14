Политика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.
Читать в источнике
Комментировать276

Подробнее о событии

Эксперт объяснил дополнительный контроль на российско-белорусской границе

РИА Новости10:41

Белоруссия заявила о намерении изменить договор с Россией по охране границы

Известия07:23

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

RT на русском04:15

Белоруссия вернет актуальность договору по охране границ с Россией

Телеканал 360°07:22

Минск предложит России изменить договор об охране границы

Интерфакс05:37

Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ

РБК06:32

Белоруссия считает необходимым изменить договор с Россией об охране границы

ТАСС04:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Ашберн

Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь

КП - Беларусь04:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Общество

В Крыму владелец зоопарка решил убить 30 медведей, если их не заберут

Владелец крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олег Зубков решил радикально сократить численность нескольких видов животных, объясняя свои действия необоснованным давлением чиновников на бизнес.
Российская газета 11:48
Музыка

Лидер Rammstein подрался под «Калинку» в Петербурге

Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео, на котором он в шутку дерется с человеком в костюме космонавта под мелодию «Калинки».
Рамблер 07:08
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Происшествия

Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест

Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.
РИА Новости 02:07
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Политика

Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Московский Комсомолец 11:01
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Политика

Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.
Газета.Ru 12:36
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
Общество

Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Политика

«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли

В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
REGNUM вчера в 07:05
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Наука

Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему

Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
MedikForum.ru 09:33
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили 12 ноября в 21:32
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Футбол

«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС

Sportbox.RU 09:26
Футбол

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Бельгией

Сборная России, завершившая подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург.
Спорт-Экспресс 11:33
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество

Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат

Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Свободная Пресса 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное