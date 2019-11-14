Политика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.
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Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

РИА Новости04:25

Лукашенко поручил изменить договор о совместной с Россией охране границ

РБК06:32

Белоруссия вернет актуальность договору по охране границ с Россией

Телеканал 360°07:22

Минск предложит России изменить договор об охране границы

Интерфакс05:37

Белоруссия заявила о намерении изменить договор с Россией по охране границы

Известия07:23

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

RT на русском04:15

Белоруссия считает необходимым изменить договор с Россией об охране границы

ТАСС04:15
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Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь

КП - Беларусь04:07
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Происшествия

Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

Алтайская правда 02:20
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.
РИА Новости 09:42
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 08:38
Политика

В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
RT на русском 07:43
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
ТАСС 08:55
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте

РИА Новости 08:49
Политика

Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям

Москва 24 08:58
Волейбол

Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
РИА Новости 08:36
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ

Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.
Газета.Ru 09:22
Происшествия

Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство

Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
REGNUM вчера в 00:16
Политика

Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России

Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Lenta.ru 08:19
Транспорт

В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории

Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии.
Коммерсантъ 08:00
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс вчера в 14:15
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Экономика

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Политика

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Взгляд.ру 09:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика

Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»

Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.
Lenta.ru 08:58
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
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Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Политика

Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ

Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
МР7.ру 05:58
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
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