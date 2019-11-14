Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

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