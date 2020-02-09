с чего всё началось

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Шоу-бизнес Анна Седокова заявила о четвертой беременности Янис Тимма развелся с Саной через два месяца после начала романа с певицей. Анна Седокова воспитывает трех детей от разных мужчин.

Общество Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.

Единоборства Валентина Шевченко защитила титул UFC, нокаутировав Кэтлин Чукагян Обладательница титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко нокаутировала американку Кэтлин Чукагян в рамках турнира UFC 247.

Хоккей Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.

Футбол СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.