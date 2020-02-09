с чего всё началось

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Политика Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Футбол Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» «Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.