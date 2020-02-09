Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.
Читать в источнике
Комментировать632
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС07:09

Подробнее о событии

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости08:43

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти и газа в России

Эхо Москвы10:00

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия07:57

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК07:57

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС07:45

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском07:21

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Футбол

Кике Сетьен: «Мне очень понравилась игра „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 18:23
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Политика

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
ТАСС 16:08
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
Шоу-бизнес

Обнаженная Самбурская с кисточками на груди ввела поклонников в экстаз

Артистка одета в серебристый бюстгалтер с кисточками.
Московский Комсомолец 10:35
Гаджеты

Huawei запустит в России сети Wi-Fi шестого поколения

Китайская компания Huawei представила в России линейку устройств для беспроводной связи нового поколения Wi-Fi 6 (802.11ax).
Реальное время 06 февраля в 20:29
Музыка

«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?

«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Пятый канал 06 февраля в 22:01
Спорт

Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Lenta.ru 13:23
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости 18:36
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Футбол

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Чемпионат 11:15
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета 09:02
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 10:07
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru 15:55
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Кино

Саратовские актеры снялись в самом скандальном сериале года

Регион 64 01:28
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости 04:59
Футбол

Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Газета.Ru 09:30
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
RT на русском 17:39
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Мой Брянск 10:51
Общество

В Лос-Анджелесе гости начали прибывать на церемонию «Оскар»

Коммерсантъ 18:09
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Говорит Москва 00:04
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
Lenta.ru 16:02
Кино

Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов

ToDay News Ufa вчера в 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное