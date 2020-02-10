с чего всё началось

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА . По словам белорусского политика, президент РФ Путин принял эти условия и пообещал поспособствовать в организации процесса переговоров между сторонами.

Авто Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).

Общество Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.

Общество Жителя Курской области эвакуировали из китайского Уханя В числе эвакуированных из Китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса есть житель Курской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике вируса.

Экономика Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу года Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда".

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Шоу-бизнес Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Происшествия Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Здоровье ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.