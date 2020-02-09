с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Политика Соловьев назвал сволочью мэра Львова Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Общество Мошенники используют новый способ кражи денег с карт Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».

Футбол «Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над футболистами сербского «Партизана» со счетом 3:2 в заключительном туре межсезонного первенства в Катаре.

Экономика Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках Многие китайские трейдеры сообщили FT, что с конца января начали объявлять форс-мажор и отменять или откладывать закупки меди, крупнейшим импортером которой является Китай.

Здоровье Число погибших от коронавируса превысило 900 человек Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек — за сутки умерли почти 100 инфицированных.

Здоровье Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.