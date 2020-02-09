Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.
Читать в источнике
Комментировать436
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС07:09

Подробнее о событии

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости08:43

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ08:09

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС07:45

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК07:57

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия07:57

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском07:21

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти и газа в России

Эхо Москвы10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Спорт

Британская пловчиха намерена получить российское гражданство

iReactor 08:37
Спорт

Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.
РБК 06:51
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Кино

Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

Sibnet Новости 10:48
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
Футбол

«Зенит» обыграл «Ленинградец» во втором за день контрольном матче

РИА Новости 12:07
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру вчера в 15:39
Происшествия

Власти заявили об участии 1 тыс. человек в массовой драке в Казахстане

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов в ходе пресс-конференции заявил, что в массовой драке на юге Казахстана приняли участие почти 1 тыс. человек.
РБК вчера в 13:55
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

РИА Новости 08:38
Общество

Первый украинец заразился китайским коронавирусом

Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Lenta.ru 11:41
Политика

Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля

Референдум по досрочной отставке членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении назначен на 5 апреля.
RT на русском 12:18
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Происшествия

Замглавы Генштаба задержан в Москве

В Москве задержан заместитель начальника Генштаба - начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов.
Газета.Ru 07 февраля в 05:31
Общество

Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
РИА Новости 12:10
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Общество

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Lenta.ru 05:32
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Армия и оружие

Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:12
Авто

Специалисты высоко оценили обновленную Lada 4х4

В салоне обновленного внедорожника появилась новая «приборка» от Lada Granta, улучшенную эргономику, в частности электронный блок управления климатической установкой, увеличенный перчаточный ящик и две 12-вольтовые розетки.
32CARS.ru 12:52
Культура

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
Екатеринбург-ТВ 02:50
Общество

Илон Маск рассказал о худшей работе в жизни

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что за 48 лет жизни у него было много разных увлечений и занятий.
Газета.Ru 12:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Происшествия

Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
РИА Новости 12:35
Хоккей

Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное