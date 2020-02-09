Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.
Читать в источнике
Комментировать632
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС07:09

Подробнее о событии

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости08:43

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ08:09

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском07:21

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК07:57

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС07:45

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия07:57

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти и газа в России

Эхо Москвы10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

РИА Новости 03:39
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

ТК Звезда 16:00
Здоровье

В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Что происходит 04:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Мой Брянск 10:51
Здоровье

Коронавирус стал официальным недугом в РФ

Перечень опасных заболеваний был расширен правительством РФ. Теперь в списке 16 опасных недугов.
Tverlife 07 февраля в 00:00
Авто

В России продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5%

Лидером продаж является среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail, на котором остановили свой выбор 2 073 россиян.
32CARS.ru 13:30
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело 04:52
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва 14:04
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Политика

На Украине изменили возраст призыва в армию

Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет.
Lenta.ru 12:28
Армия и оружие

Лучше «Абрамса»: Названы преимущества нового танка Т-90М «Прорыв-3»

Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.
Российская газета 06:00
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 16:32
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру 07:13
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
Экономика

От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить

Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Primpress.ru 12:30
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Футбол

Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир

"Спартак" просто выиграл турнир.
Газета.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие

Не бабахает: почему США отключили «робота Апокалипсиса»

Российская газета 06:52
Общество

Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 500 рублей

Над костюмом звезды потрудился немецкий дизайнер Филипп Пляйн. Этот наряд обошелся артистке в 339 500 рублей.
Народные новости 11:08
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном

46-летняя российская актриса театра и кино Мария Миронова впервые появилась на публике со своим младшим сыном Федором.
Экспресс газета 08:45
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Здоровье

Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм

Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:35
Общество

Посольство России предупредило россиян о шторме в Эстонии

Посольство России в Эстонии предупредило россиян о надвигающемся шторме.
Газета.Ru 15:49
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Здоровье

После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты

На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
Первый канал 13:18
Культура

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»

Inc-news.ru 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное