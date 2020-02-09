Энергетика
РИА НовостиБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.
Читать в источнике
Оценить559
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС07:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Здоровье
В России ужесточили правила назначения льготных лекарств
В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Здоровье
Коронавирус стал официальным недугом в РФ
Перечень опасных заболеваний был расширен правительством РФ. Теперь в списке 16 опасных недугов.
Авто
В России продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5%
Лидером продаж является среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail, на котором остановили свой выбор 2 073 россиян.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Политика
На Украине изменили возраст призыва в армию
Власти Украины изменили возраст принудительного призыва в армию: с 2020 года срочная служба будет обязательной только с 20 лет.
Армия и оружие
Лучше «Абрамса»: Названы преимущества нового танка Т-90М «Прорыв-3»
Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Футбол
Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
"Спартак" просто выиграл турнир.
Армия и оружие
Не бабахает: почему США отключили «робота Апокалипсиса»
Общество
Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 500 рублей
Над костюмом звезды потрудился немецкий дизайнер Филипп Пляйн. Этот наряд обошелся артистке в 339 500 рублей.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном
46-летняя российская актриса театра и кино Мария Миронова впервые появилась на публике со своим младшим сыном Федором.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Общество
Посольство России предупредило россиян о шторме в Эстонии
Посольство России в Эстонии предупредило россиян о надвигающемся шторме.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Здоровье
После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты
На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
Культура