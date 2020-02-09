Энергетика
ВедомостиБелоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Такие договоренности были достигнуты на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС07:09
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