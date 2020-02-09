с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Такие договоренности были достигнуты на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Происшествия Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Здоровье Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.