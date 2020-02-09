Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.
Читать в источнике
Комментировать575
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС07:09

Подробнее о событии

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК07:57

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости08:43

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ08:09

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия07:57

Отказ Белоруссии от льгот на российскую нефть объяснили

Lenta.ru14:04

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС07:45

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец вчера в 05:13
Футбол

Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью» в чемпионате Испании

"Сельта" с Федором Смоловым, впервые вышедшим в стартовом составе, обыграла "Севилью" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета 14:40
Происшествия

Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали возле Белого дома

Полиция Вашингтона задержала вооруженного ножом гражданина, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает 9 февраля портал Evening Standard.
Известия 15:30
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

Вооруженные силы Сирии освободили от террористов за прошедшие сутки еще 18 деревень и городов, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 02:48
Спорт

Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Lenta.ru 13:23
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Политика

В Киеве хотят убрать герб СССР с монумента «Родина-мать»

News.ru 12:24
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Напомним, сегодня самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Усинск совершил аварийную посадку в аэропорту пункта назначения.
Российская газета 11:42
Футбол

В товарищеском матче «Балтики» произошла драка «стенка на стенку»

В товарищеском матче на сборе в Турции «Балтика» (Россия) — «Алтын Асыр» (Туркменистан) (3:1) произошла драка «стенка на стенку».
Спорт-Экспресс 14:31
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

РБК 13:40
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
РИА Новости 04:36
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

«Академик Черский» рассматривался как один из вариантов достройки «Северного потока – 2». В декабре министр энергетики Александр Новак отмечал, что завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.
Известия 15:00
Культура

Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020

Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Peopletalk 01:54
Здоровье

После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты

На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
Первый канал 13:18
Футбол

«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили

В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом».
LiveSport.ru 14:00
Кино

В США назовут лучший фильм — премии «Оскар» вручат уже сегодня

Красная весна 15:29
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Экономика

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире

Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Рамблер 10:01
Политика

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Известия 13:19
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру 07:13
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное