Энергетика
Гудвилл.онлайнБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
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В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти
Известия09 февраля в 07:57
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:29, Ашберн
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Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам
КП - Беларусь10 февраля в 07:43
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