Энергетика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого.
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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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