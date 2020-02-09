с чего всё началось

В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого.

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

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