Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля в Минске заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

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