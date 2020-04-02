с чего всё началось

Если будут такие времена, и если будут предложения по таким ценам, можно будет закупить. Но если таких времен не наступит и даже если наступит, но не будет предложения, тогда закупить не получится.

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля в Минске заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Энергетика Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5 Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.

Политика Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Общество Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Политика Песков прокомментировал информацию о продлении выходной недели В СМИ появилась информация о том, что нерабочей станет и следующая неделя. С 30 марта по 5 апреля в нашей стране нерабочая неделя.

Происшествия Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.

Общество В России рассматривают различные сценарии парада Победы Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Экономика Банкротами станут не должники, а кредиторы? Кредитор не сможет обратиться в суд с банкротным иском в период действия моратория. Теперь это его право, но не обязанность самого должника.

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.