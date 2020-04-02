Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля в Минске заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.
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Дмитрий Песков
Если будут такие времена, и если будут предложения по таким ценам, можно будет закупить. Но если таких времен не наступит и даже если наступит, но не будет предложения, тогда закупить не получится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:41
с чего всё началось
«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, — около $4 за баррель», — пояснил Румас (цитата
 по БелТА).
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