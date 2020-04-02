Энергетика
REGNUMБелоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель. Об этом 2 апреля в Минске заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Комментарии
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