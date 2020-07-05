Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.
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