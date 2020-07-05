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Газета.RuГазета.Ru

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Белоруссия захотела «зацепиться зубами» за российский рынок продуктов

Lenta.ru17:53

Белоруссия намерена закрепиться на продовольственном рынке России

Аргументы и Факты17:00

В Минске заявили, что Белоруссия пытается закрепиться на продовольственном рынке России

ТАССвчера в 15:43

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Газета.Ruвчера в 16:47

Белоруссия пытается закрепиться на продовольственном рынке РФ

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

RT на русскомвчера в 16:09

В Белоруссии назвали российский рынок основным для сбыта продовольствия

REGNUMвчера в 16:52
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В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск)05:12
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В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
REGNUM08:57
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
Bookmaker-ratings.ru07:58
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Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
Lenta.ru06:41
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