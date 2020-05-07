Энергетика
РамблерБелоруссия намерена закупать американскую нефть
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и потребовал диверсифицировать поставки нефти. По словам Крутого, тема альтернативных поставщиков нефти активно прорабатывается.
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Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу
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Lenta.ru вчера в 09:37
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Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
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Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
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