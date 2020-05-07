Энергетика

РамблерРамблерБелоруссия намерена закупать американскую нефть

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и потребовал диверсифицировать поставки нефти. По словам Крутого, тема альтернативных поставщиков нефти активно прорабатывается.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

В Белоруссии сообщили о поиске альтернатив для замены нефти из России

ИА Красная Веснавчера в 15:43

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Телеканал 360°вчера в 11:12

Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

ТАССвчера в 07:12

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

Коммерсантъвчера в 07:18

Белоруссия задумалась о покупке нефти в США

Lenta.ruвчера в 10:59

Минск рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

Аргументы и Фактывчера в 06:57

Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти

REGNUMвчера в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:22, Ашберн

Комментарии

Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

В последнее время начали активно развиваться химические методы определения — например, ученые уже продемонстрировали, что содержание ТГК в выдыхаемом воздухе коррелирует со временем с момента употребления марихуаны и концентрацией ТГК в крови.
N+1 вчера в 21:20
8
Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND рассказал о причинах распада группы

Обо всем рассказал бывший участник российской поп-группы MBAND Никита Киоссе в прямом эфире в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:01
4
Общество

Названы основные способы защиты от клещей

Энтомолог рассказала об основных правилах защиты от клещей.
RT на русском 00:00
3
Происшествия

В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве.
Вести.Ru 00:35
Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:01
9
Происшествия

В Челябинской области умер 10-й пациент с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом – это 81-летняя женщина, у которой была сердечная недостаточности, а COVID-19 был сопутствующим заболеванием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:58
23
Кино

Появились первые кадры из боевика с Шарлиз Терон «Старая гвардия»

Фото сцен из боевика «Старая гвардия» опубликовали в издании Vanity Fair.
Актуальные Новости 01:23
Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra 06 мая в 14:09
7
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 06 мая в 00:10
203
Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
877
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
257
Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
155
Общество

В Москве за сутки умер еще 51 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 51 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщили в оперштабе.
Коммерсантъ вчера в 14:49
456
Футбол

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru вчера в 07:23
369
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
420
Наука

Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену.
Lenta.ru 01:27
1
Наука

При коронавирусе улучшают выживаемость тромболитики

Американские специалисты пришли к выводу, что тромболитики улучшают выживаемость людей, которые заболели новым типом коронавируса.
МедиаПоток вчера в 06:34
11
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
842
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
443
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
64
Гаджеты

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

Аналитическое издание Canalys выложило рейтинг по продажам смартфонов в первом квартале 2020 года.
NewInform 02:18
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru 06 мая в 10:52
129
Наука

Вирус герпеса может вызвать симптомы болезни Альцгеймера

С помощью специальной программы исследователи воссоздали модель вируса герпеса, поместив ее в смоделированный таким же образом мозг.
Актуальные Новости 00:23
6
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
4
Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
125
Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews 06 мая в 04:40
13
Общество

Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло

Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 01:17
4
Наука

Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
137
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
48
Шоу-бизнес

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
17
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное