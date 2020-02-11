Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостей11 февраля в 02:49
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусь10 февраля в 13:24
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
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Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
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Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
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Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Армия и оружие
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Общество
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
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Армия и оружие
Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Глуховского
Режиссер Клим Шипенко (фильм "Холоп") снимет сериал "Пост" по аудиокниге писателя Дмитрия Глуховского.
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
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Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
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Политика
Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован
Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам благодаря Интернету во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.