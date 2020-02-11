Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

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РЕН ТВ10 февраля в 20:27

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Газета.Ru10 февраля в 16:13

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РБК10 февраля в 14:04

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REGNUM11 февраля в 00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском10 февраля в 11:11
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусь10 февраля в 13:24
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
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Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Официальный рендер, показанный Xiaomi на Weibo, говорит о том, что Mi 10 будет иметь изогнутый дисплей.
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На берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Об этом сообщается в группе Fubar News на Facebook.
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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн 11 февраля в 03:50
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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.
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Режиссер Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Глуховского

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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
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Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
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В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
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