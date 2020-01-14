Энергетика
РИА НовостиБелоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Россию на форуме в Давосе представят Новак и Орешкин
Отмечается, что Всемирный экономический форум пройдёт в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Происшествия
В Бурятии бабушка избивала и морила голодом своих внучек
Насилие в отношении детей происходило на глазах у матери. Жительница Бурятии избивала и морила голодом своих внучек.
Армия и оружие
В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой
НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Общество
Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным
Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Армия и оружие
СМИ сообщили о подготовке Хафтара к новому наступлению на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Футбол
Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020
Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $500
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Политика
Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Энергетика
Цены на бензин в России вновь начали расти
С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты
Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.