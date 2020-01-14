с чего всё началось

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.

Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

Авто АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Футбол Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020 Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.

Происшествия Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.

Авто Эксперты составили список проблемных турбодвигателей Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.

Энергетика Цены на бензин в России вновь начали расти С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Кино Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.