Политика
RuNews24.ruБелоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей. Ходят слухи о восстановлении полноценного пограничного контроля, проходит регистрация граждан Белоруссии без сканера.
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Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Авто
Audi отзывает в России более 500 автомобилей
Компания Audi отзывает в России 512 автомобилей A4, A8, A6, TT и Cabriolet. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.
Деловое.ТВ вчера в 14:44
Футбол
Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.
Газета.Ru 18:20
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
По информации издания, на сей раз компания представила всему миру свою новинку под названием Preface, разработанный на платформе Volvo ХС40.
Лезги газет вчера в 17:14
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Гаджеты
GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Финансы
Ксения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами
Лишь 20% россиян приняли решение хранить сбережения в иностранной валюте, несмотря на то что рубль не отличается стабильностью в последнее время.
Bimru.ru вчера в 10:13
Футбол
Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
BetOn 14:09
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка
Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.
РЕН ТВ 15:54
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Футбол
«Краснодар» представил форму на сезон
Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.
Бомбардир.ру 03:33
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Общество
Минздрав Украины поделил страну на четыре «карантинные» зоны в связи с COVID-19
Минздрав Украины поделил страну на четыре карантинные зоны в связи с распространяющимся коронавирусом, об этом заявил глава ведомства Максим Степанов.
Политическая Экспертиза 11:24