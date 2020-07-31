На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей. Ходят слухи о восстановлении полноценного пограничного контроля, проходит регистрация граждан Белоруссии без сканера.

Авто Audi отзывает в России более 500 автомобилей Компания Audi отзывает в России 512 автомобилей A4, A8, A6, TT и Cabriolet. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта. 3

Футбол Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Авто Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo По информации издания, на сей раз компания представила всему миру свою новинку под названием Preface, разработанный на платформе Volvo ХС40. 11

Футбол Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 8

Экономика Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд. 92

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 546

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.

Общество Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. 19

Футбол «Краснодар» представил форму на сезон Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 29