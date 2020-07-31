Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей. Ходят слухи о восстановлении полноценного пограничного контроля, проходит регистрация граждан Белоруссии без сканера.
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МИД Белоруссии направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию на границе

ТАСС11:01

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МИД Белоруссии попросил Россию разъяснить ситуацию с пробками на границе

РБК12:04

Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе

Газета.Ru10:59

МИД Белоруссии направил ноту России из-за ситуации на границе

RT на русском10:52
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