Общество

Наша версияНаша версияБелоруссия направила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти, сообщил в среду, 11 марта, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. По его словам, Россия приняла их и обещала дать ответ в ближайшее время. Минск направил Москве новые предложения, касающиеся поставок российской нефти в Белоруссию.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

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Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБКвчера в 12:18

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.рувчера в 08:53

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русскомвчера в 08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:03, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусьвчера в 10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:03, Ашберн
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Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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