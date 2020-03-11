Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти, сообщил в среду, 11 марта, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. По его словам, Россия приняла их и обещала дать ответ в ближайшее время. Минск направил Москве новые предложения, касающиеся поставок российской нефти в Белоруссию.

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