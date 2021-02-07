Евгений Ройзман исключил участие в выборах от «Яблока» из-за статьи Явлинского

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман пояснил, что после того как увидел публикацию главы Федерального комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой тот критикует сидящего в СИЗО Алексея Навального, его расследовани и политическую деятельность, он больше не рассмаривает для себя возможности идти на выборы в парламент от «Яблока».