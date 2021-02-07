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Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом начальник международно-правового отдела белорусского СК Михаил Вавуло сообщил в интервью "СБ. Беларусь сегодня".В источнике
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С чего всё началось
Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло в интервью "Беларусь сегодня
".
Газета.Ru02:29
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Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA

ТАСС03:21

Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

РБК03:13

Белоруссия запросила у Польши экстрадицию создателей NEXTA

РЕН ТВ02:21

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию основателей Nexta

РИА Новости02:39

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателей NEXTA

Газета.Ru02:29

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA

RT на русском02:29

Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta

Коммерсантъ02:56

Следственный комитет требует экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича

КП - Беларусь02:25

Евгений Ройзман исключил участие в выборах от «Яблока» из-за статьи Явлинского

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман пояснил, что после того как увидел публикацию главы Федерального комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой тот критикует сидящего в СИЗО Алексея Навального, его расследовани и политическую деятельность, он больше не рассмаривает для себя возможности идти на выборы в парламент от «Яблока».
Собеседник04:14