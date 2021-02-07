Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta
Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом начальник международно-правового отдела белорусского СК Михаил Вавуло сообщил в интервью "СБ. Беларусь сегодня".В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло в интервью "Беларусь сегодня
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