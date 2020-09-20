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Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

МОСКВА, 20 сентября. / ТАСС/. Большая часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва.
ТАСС07:28
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Комсомольская правда

Силуанов назвал Белоруссию надежным заемщиком России

Комсомольская правда09:38
Интерфакс

Минск погасит долг перед «Газпромом» за счет нового рублевого кредита

Интерфакс08:56
RT на русском

Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком

RT на русском08:15
Коммерсантъ

Белоруссия направит $330 млн из нового кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Коммерсантъ08:07
Известия

Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Известия07:47
РИА Новости

Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом

РИА Новости07:34
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

ТАСС07:28

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия18 сентября в 15:18
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Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русском08:01
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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В Windows 10 встроили «убийцу Zoom»

Одним из новшеств стала встроенная функция видеоконференций Meet Now, которую участники тестирования уже успели прозвать «убийцей Zoom».
iXBT.com10:57

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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