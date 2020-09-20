Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»
Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».В источнике
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Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»
Ранее Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и еще $500 млн в 2021 году. При этом в 2020 году половина кредита ($500 млн) будет предоставлена по линии ЕФСР, а вторая половина - при помощи межгоскредита.
ТАСС07:28
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