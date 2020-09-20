Ранее Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и еще $500 млн в 2021 году. При этом в 2020 году половина кредита ($500 млн) будет предоставлена по линии ЕФСР, а вторая половина - при помощи межгоскредита.

ТАСС 07:28