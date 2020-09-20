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Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

МОСКВА, 20 сентября. / ТАСС/. Большая часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва.
ТАСС07:28
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Коммерсантъ

Белоруссия направит $330 млн из нового кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Коммерсантъ08:07
Интерфакс

Минск погасит долг перед «Газпромом» за счет нового рублевого кредита

Интерфакс08:56
RT на русском

Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком

RT на русском08:15
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Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАСС10:37
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Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

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РЕН ТВ

Силуанов назвал Белоруссию надежным заемщиком

РЕН ТВ07:39
РИА Новости

Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом

РИА Новости07:34

Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд
REGNUM08:40
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54