Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

МОСКВА, 20 сентября. / ТАСС/. Большая часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 млн перед российским "Газпромом", заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Силуанов назвал Белоруссию надежным заемщиком России

Комсомольская правда09:38
RT на русском

Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком

RT на русском08:15
Интерфакс

Минск погасит долг перед «Газпромом» за счет нового рублевого кредита

Интерфакс08:56
ТАСС

Силуанов разъяснил необходимость предоставления кредита Белоруссии

ТАСС10:37
Коммерсантъ

Белоруссия направит $330 млн из нового кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Коммерсантъ08:07
Известия

Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Известия07:47
РИА Новости

Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом

РИА Новости07:34

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
190

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover2410:19
85

Познер назвал причиной западных санкций речь Путина

Известный журналист и ведущий Владимир Познер считает, что санкции Запада в отношении России стали прямым следствием или даже наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.
Московский Комсомолецвчера в 07:14
1,2K

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
145

В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газетавчера в 07:22
1,1K