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Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

Ранее Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и еще $500 млн в 2021 году. При этом в 2020 году половина кредита ($500 млн) будет предоставлена по линии ЕФСР, а вторая половина - при помощи межгоскредита.
ТАСС07:28
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RT на русском

Силуанов назвал Белоруссию надёжным заёмщиком

RT на русском08:15
Взгляд.ру

В Минфине рассказали, на что пойдет большая часть российского кредита для Белоруссии

Взгляд.ру08:09
ТАСС

Силуанов: основная часть кредита Белоруссии от ЕФСР пойдет на долг перед «Газпромом»

ТАСС07:28
Известия

Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Известия07:47
РЕН ТВ

Силуанов назвал Белоруссию надежным заемщиком

РЕН ТВ07:39
Коммерсантъ

Белоруссия направит $330 млн из нового кредита на погашение долга перед «Газпромом»

Коммерсантъ08:07
РИА Новости

Силуанов рассказал, зачем Россия дает кредит Белоруссии

РИА Новости08:13

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:34
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Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
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Рост заболеваемости не привел к росту числа активных больных COVID-19

Число выявляемых ежедневно случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России непрерывно росло всю прошедшую неделю и к концу недели превысило 6000 человек в день, следует из данных, опубликованных 20 сентября федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна08:07

Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъ03:01
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