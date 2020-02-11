Общество
Газета.RuВ «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии
Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов "Дружба". Сырье из участков, не задействованных в транспортировке энергоресурсов в Западную Европу, направляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
В Екатеринбурге суд вынес приговор стороннику Ходорковского
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Армия и оружие
Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе
Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Кино
Первое видео со съемок «Сватов-7» утекло в Сеть
Ролик со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» появился в Сети, в нем показана сцена празднования Масленицы на ярмарке.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Политика
Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Общество
Водонаева опровергла сообщения о налоговой задолженности
Общество
МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео
В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
Армия и оружие
Украина создает новые командования по стандартам НАТО
Отмечается, что в рамках "перестройки структуры" армии были созданы новые командования ВСУ: объединенных сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.