Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов "Дружба". Сырье из участков, не задействованных в транспортировке энергоресурсов в Западную Европу, направляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Происшествия Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.

Происшествия Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Наука Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга Ученые научно-исследовательского университета в Буффало назвали причину, по которой исчезли последние жившие на Земле шерстистые мамонты.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Политика Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

Общество МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.