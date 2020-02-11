Общество

Газета.RuГазета.RuВ «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии

Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов "Дружба". Сырье из участков, не задействованных в транспортировке энергоресурсов в Западную Европу, направляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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