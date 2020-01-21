Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия нашла замену российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.
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Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

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В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Газета.Ru21 января в 04:03

Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:16, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
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