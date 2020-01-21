Энергетика
Страна Советов on-lineБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить1477
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Показать все источники
Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Происшествия
Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты
В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Общество
Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Футбол
«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол
Политика
В Казахстан приедет Госсекретарь США Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео приедет с официальным визитом в Казахстан 1 февраля, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди 24 января журналистам.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину
Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Армия и оружие
Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет
Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Футбол
РФС рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ
Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусами в Ярославле
Один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле.
Шоу-бизнес
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Экономика
S&P оценило влияние коронавируса на экономику Китая
Коронавирус в Китае в первую очередь отразится на потребительском поведении в стране, ударив по индустриям развлечений, туризма и общепита, считают эксперты агентства S&P Global Ratings.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Здоровье
Количество заболевших новым коронавирусом в Китае увеличилось
По данным на настоящий момент, к 22.00 пятницы, 24 января, количество заболевших увеличилось до 896 человек, из них 26 человек умерли, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.