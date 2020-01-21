Энергетика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти объемом восемьдесят тысяч тонн. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Комментировать1440

Подробнее о событии

Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью

РИА Новости22 января в 00:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 января в 23:55

В Белоруссии подтвердили закупку 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Газета.Ru21 января в 04:03

Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?

Телеканал 360°21 января в 04:14

Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти

Эхо Москвы21 января в 10:15

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

REGNUM21 января в 00:21

Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

ТАСС20 января в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:35, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь21 января в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Культура

Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
БИЗНЕС Online 09:13
Происшествия

Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты

В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Известия 08:08
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском 09:53
Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета 07:30
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 06:44
Общество

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Эхо Москвы 09:02
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews 01:18
Общество

Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве.
Известия 03:17
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Футбол

«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

Soccer.ru 10:31
Политика

В Казахстан приедет Госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео приедет с официальным визитом в Казахстан 1 февраля, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди 24 января журналистам.
Красная весна 02:57
Политика

Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Газета.Ru 10:03
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Политика

Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Известия 11:33
Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Вести.Ru 08:20
Армия и оружие

Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Футбол

РФС рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 08:35
Происшествия

Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусами в Ярославле

Один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле.
Известия 04:19
Шоу-бизнес

Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына

Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Экспресс газета 09:17
Армия и оружие

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
RT на русском 12:23
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
Экономика

S&P оценило влияние коронавируса на экономику Китая

Коронавирус в Китае в первую очередь отразится на потребительском поведении в стране, ударив по индустриям развлечений, туризма и общепита, считают эксперты агентства S&P Global Ratings.
ТАСС 10:41
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Здоровье

Количество заболевших новым коронавирусом в Китае увеличилось

По данным на настоящий момент, к 22.00 пятницы, 24 января, количество заболевших увеличилось до 896 человек, из них 26 человек умерли, 36 человек вылечились и были выписаны из больницы.
VSE42.RU 11:32
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 22 января в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное