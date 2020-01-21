Энергетика
Lenta.ruБелоруссия нашла замену российской нефти
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.
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Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?
Телеканал 360°21 января в 04:14
Белоруссия начала активно осваивать альтернативные России источники поставки нефти
Эхо Москвы21 января в 10:15
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусь21 января в 07:45
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
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Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
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Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
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Общество
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Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.
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Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
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