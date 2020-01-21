Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.

Общество Работающим на митингах полицейским сделают надбавки Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Политика Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Политика В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Политика Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.

Культура «Слабое звено» возвращается на телеэкраны Первый выпуск программы выйдет 14 февраля. Мария Киселёва вела «Слабое звено» на Первом канале с 2001 по 2005 год.

Политика Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.

Общество США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

Политика Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.