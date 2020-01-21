Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия нашла замену российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.
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