Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.

Политика Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.

Политика Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Футбол Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“» Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, будет ли клуб тратить значительную сумму на трансферы в январе:У нас есть свой способ ведения дел.У "Ливерпуля" сейчас все хорошо.

Политика Зеленский рассказал Нетаньяху о своей семье, пострадавшей от холокоста Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о своей семье, пострадавшей от холокоста во время Второй Мировой войны, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лолита рассказала о новой любви Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.

Политика На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Политика Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Происшествия В Хьюстоне прогремел мощный взрыв Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.