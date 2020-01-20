Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия закупила нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт

РИА Новости07:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостей06:55

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

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Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русском07:20

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфаксвчера в 14:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь07:45
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
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В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
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«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого

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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
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СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина.
Московский Комсомолец 06:03
Общество

В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса

В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:02
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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
RT на русском 10:56
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
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У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
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Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
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В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

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Общество

За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч

Государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода № 10 в городе Полярный Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию.
Северпост вчера в 23:11
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Происшествия

Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
РИА Новости 06:25
Политика

Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Радио Sputnik 07:16
Происшествия

В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Вести.Ru 02:03
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Paparazzi.ru 03:48
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Независимый публицист 10:00
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
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Маленький кроссовер Toyota покажут 10 февраля

10 февраля Toyota Motor представит самый компактный кроссовер в своей европейской продуктовой гамме, классом ниже CH-R.
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
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Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
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