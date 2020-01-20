Энергетика
Взгляд.руБелоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Политика
СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве
Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина.
Общество
В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса
В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
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Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина
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Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Общество
За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч
Государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода № 10 в городе Полярный Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Происшествия
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Происшествия
В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль
Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы
Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Авто
Маленький кроссовер Toyota покажут 10 февраля
10 февраля Toyota Motor представит самый компактный кроссовер в своей европейской продуктовой гамме, классом ниже CH-R.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.